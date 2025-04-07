«Это его город»: к столетию мэра Петрозаводска Павла Сепсякова 

Павел Васильевич Сепсяков руководил Петрозаводском без малого 14 лет – с 1969 по 1982 год. При нем было построено пять микрорайонов, 28 школ, 102 детских сада, и немало промышленных и спортивных объектов.

Ветераны Петрозаводска, работавшие с Павлом Васильевичем, рассказали об этом в мэрии на встрече с педагогами города. Не все, сидящие в зале, знали имя знаменитого мэра. Много времени прошло! 13 мая 2025 года Павлу Васильевичу Сепсякову исполнилось бы 100 лет.

Под его руководствам еще в 70-е годы прошлого века был разработан и утвержден Генеральный план Петрозаводска. Сегодня сам город является памятником Сепсякову. В архивах немало фильмов, телепередач, фотографий о деятельности мэра.

Но никакие документы не заменят живые рассказы людей, которые знали Павла Васильевича, работали под его руководством, восхищаясь его организаторским талантом. Это еще одна новая, неизвестная страница биографии уважаемого мэра Петрозаводска к его 100-летнему юбилею. Об этом в сюжете журналиста Светланы Пушкиной и оператора Евгения Евдокимова. // Видео: телеканал "Ника плюс".