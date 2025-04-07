Жителя Питкяранты обвинили в мошенничестве, связанном с землей

В Питкяранте мужчина арендовал земельный участок в поселке Салми, а позже предоставил недостоверные данные в Управление Росреестра по РК. За это местного жителя привлекут к уголовной ответственности, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Мошенническую схему мужчина провернул в 2024 году. В Управление Росреестра по РК местный житель предоставил недостоверные сведения о наличии на указанной территории объекта недвижимости и зарегистрировал право собственности на землю в упрощенном порядке. Однако надзорные мероприятия опровергли эту информацию.

Прокурор направил заявление, в котором требует признать сделку по купле-продаже земельного участка ничтожной и вернуть его в государственную собственность. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в крупном размере.