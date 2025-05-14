Эстония и Украина вышли в финал «Евровидения»

В Швейцарии прошел первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение». Были определены участники финала.

В финал вышли Украина, Эстония, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино и Португалия. Из конкурса выбыли Азербайджан, Бельгия, Кипр, Словения и Хорватия.

Эстонию преставляет известный российскому слушателю исполнитель Tommy Cash. От Украины выступает группа Ziferblat.

Второй полуфинал конкурса состоится 15 мая. Финал пройдет в Базеле 17 мая. © «Петрозаводск говорит»