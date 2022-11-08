Эссойла на один день превратилась в столицу мультипликции

В Эссойле молодые и совсем юные дарования от 6 до 17 лет представили свои мультипликационные работы на суд жюри. В поселке состоялся первый детский мультипликационный фестиваль-конкурс «Золотое перышко - Kuldaine sulgaine» (6+).

«Ваш пример интересной детской мультипликации может также дать толчок по увеличению детских анимационных студий и в нашем регионе. Культурный обмен обязательно должен идти. Надеемся, что и наш фестиваль вам что-то дал в ответ, мы старались. И будем делать так, чтобы на следующий фестиваль, желающие из других регионов смогли к нам приехать, чтобы соприкоснуться с красотой нашей северной земли, песенной Карелии»,

— отметили организаторы фестиваля.

Конечно, многие поколения людей выросли на мультиках. И, пожалуй, не найдется ни одного человека, который будет равнодушен к мультяшным историям. Только вот смотреть фильмы по телевизору и создавать их – это два разных дела. Почему же именно сельская глубинка стала центром детской мультипликации?

Все по тому, что именно здесь зародился новый необычный вид творчества. На базе арт-студии «Домик света», руководителем которой является художник Олег Обносов, 15 лет назад карельские ребята начали создавать мультики. Некоторые из них на родном языке – карельском. Ребята сами стали сценаристами, мультипликаторами и звукорежиссерами. Они придумывают сюжет истории и персонажей. Это процесс серьезный и кропотливый. Чтобы поддержать смелое начинание юных дарований и развивать карельский язык, этнокультурный центр поселка Пряжа реализовал проект «Карельская прививка».

Совместное сотрудничество переросло в одну масштабную идею — провести фестиваль-конкурс юных мультипликаторов.

На фестиваль в Карелии подали заявки 32 студии из разных уголков России. Наибольшее количество студий представлял Сибирский федеральный округ. От Карелии участвовали четыре студии (из Петрозаводска, Олонца, Чалны и Эссойлы).

Взрослое жюри отметило, что каждая творческая работа достойна внимания. А вот детскому жюри понравился мультик «Комар», коллективная работа юных мультипликаторов из Кирова. Это юмористическая история о мальчике, который смог победить свой страх против комара. Мультфильм «Цапли, грабли и так далее» придумали и сняли юные авторы отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья из Новосибирска.

Юные создатели еще раз доказали свои безграничные возможности. Их работу жюри отметило дипломом за «Лучший коллективный мультфильм».

Всего жюри выбрало 12 лауреатов фестиваля, а также отметило ряд мультфильмов специальными дипломами.

Хозяева фестиваля — Эссойльская мультипликационная арт- студия «Домик света» тоже отмечена жюри. Мультфильм «Семейное древо» стал лауреатом I степени в номинации «Золотое перышко» в возрастной категории 13-17 лет.

Организаторы первого детского мультипликационного фестиваля планируют проводить его каждый год. Юные участники обеими руками «за», ведь начинающие создатели мультиков носят в себе огромный потенциал неистощимой фантазии. (фото на главной unsplash.com, Sigmund)