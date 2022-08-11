Еще в одном районе Петрозаводска сегодня прорвало трубы

В Октябрьском районе на сетях сегодня вечером произошла авария. В 18:30 в ряде домов пришлось отключить холодную воду. В зону отключения попали дома № 35, 37 на улице Зайцева, дома №4-а на улице Лисицыной, а также здание детского сада «Бусинки» Мелентьевой, 5. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе. Жителям должны были подвезти воду.

Устранять повреждение на централизованных сетях будут в течение пятницы.

Это не первая коммунальная авария в столице Карелии за сегодняшний день. С утра без горячей воды остались 40 домов, аварию обещают устранить к девяти часам вечера. (фото unsplash.com, Sasikan Ulevik)