Десятки домов в Петрозаводске остались без воды из-за аварии

Горячую воду отключили сегодня утром в десятках домов столицы Карелии из-за аварии. Устранить повреждение собирались к пяти часам вечера, но затем восстановительные работы продлили до девяти часов вечера.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, без горячей воды остались ул. Володарского, 14, 3, 1; ул. Правды, 3, 6, 8, 9, 11, 11-а; ул. Волховская, 4-а, 4-б, 4-в; проспект Александра Невского, 15-а, 23, 5, 2; наб. Гюллинга, 2, 7; ул. Ригачина, 4, 6, 8, 20-а, 34, 40, 42, 44, 46, 46-а, 48, 56; ул. Кооперативная 3-а, 7-а; ул. Чернышевского, 13, 5, 26-а; ул. Коммунистов, 32-б, 28, 26-а, 25. (фото unsplash.com, Nathan Dumlao)