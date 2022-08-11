Внедорожник влетел в дорожников на трассе – пострадали два человека

Дорожники наносили разметку на федеральной трассе «Кола», когда в них врезался внедорожник «Нива Шевроле». Авария произошла 10 августа на 617 км автодороги.

Автомобиль столкнулся с грузовиком КамАЗ и транспортным средством организации, проводившей работу по нанесению разметки. Травмы получили водитель «Нивы» и работник дорожного предприятия.

Медвежьегорские спасатели сообщили, что водитель, получив помощь медиков на месте, от госпитализации отказался, а дорожника увезли в больницу. (фото паблик «ОПС Медгора»)