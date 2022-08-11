Мужчина после ссоры с соседом решил его убить

Убийство едва не произошло в одном из общежитий Костомукши. Ночью 22 мая 37-летний пьяный мужчина на почве личной неприязни поссорился с 22-летним молодым человеком и решил его убить, сообщили в Следкоме Карелии.

Мужчина принес из своей комнаты нож и трижды ударил жертву в область головы и тела. Парень сопротивлялся и остался жив. Молодой человек повалил нападавшего на пол, а находившаяся рядом соседка помогла выбить нож из руки обвиняемого.

Пострадавшего молодого человека госпитализировали, он остался в живых. Уголовное дело о покушении на убийство в отношении 37-летнего мужчины направили в суд. (фото unsplash.com, Jimmy Chang)