Водитель проверил бетонное ограждение на прочность, авто не выдержало

Дорожное происшествие произошло сегодня рано утром в Сегеже. Камера уличного наблюдения CityLink запечатлела, как 11 августа в 05:03 на перекрестке бульвара Советов и улицы Антикайнена автомобиль на скорости таранил бетонное ограждение.

По сообщению dtpptz.ru, машина «подпрыгнула» на лежачем полицейском, после чего врезалась в ограждение. Водитель, по предварительным данным, получил травмы, его госпитализировали.