Ворота упали на ребенка в карельском поселке

Пользователи соцсети утверждают, что опасные ворота не первый раз падают на детей в поселке Поросозеро Суоярвского района. как утверждает автор поста в сообществе «Подслушано в Птз», ворота на школьном стадионе упали в третий раз.

«В прошлое лето покалечились двое детей, травмы головы и конечностей, и 15-летний подросток недавно получил сотрясение и перелом носа, кто-нибудь будет отвечать за состояние территории школы?»

- пишет участник паблика.

Между тем в сообществе администрации Суоярвского района пояснили, что ворота школе не принадлежат и пообещали их убрать.

В ответе местной администрации говорится, что стадион рядом со зданием Поросозерской средней школы на Комсомольской улице был обустроен в рамках программы поддержки местных инициатив, территория площадки и спортивный инвентарь не являются имуществом школы, а за содержание территории отвечает администрации сельского поселения. По итогу ворота демонтируют. Работы собираются провести в ближайшее время. (фото unsplash.com, Christian Widell)