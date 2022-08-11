Татьяну Семенову разыскивают в Петрозаводске

В четверг полиция объявила в розыск Татьяну Владимировну Семенову, 1978 года рождения. Ее местонахождение не известно с 22 июля.

В полиции перечислили приметы пропавшей: рост около 160 см, худощавое телосложение, волосы до плеч, окрашенные в светлый цвет. На женщине была черно-белая блузка с рисунком в виде цветов, темно-синие шорты, светлые босоножки. При себе была кожаная черная сумка.

Правоохранители просят бдительных горожан и всех. Кто видео пропавшую, сообщать важные сведения по телефонам: 8911-415-25-87, 8911-402-49-26, 73-91-54 или 02, 102.