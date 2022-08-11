Легковушка подбила пикап и отправила его в кусты на Правды

Один автомобиль выезжал с Промышленной на улицу Правды, а другой двигался в сторону озера.

Момент столкновения запечатлела камера уличного видеонаблюдения CityLink. Дорожное происшествие случилось 11 августа в 10:43 на улице Правды в районе пересечения с Промышленной в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru.

От удара пикап развернуло, он выехал на тротуар и газон. Людей в тот момент в пешеходной зоне не было. Транспортные средства получили повреждения. (фото скриншот)