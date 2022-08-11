Спасатели несколько часов искали терпящего бедствие рыбака

Рыбака спасли сегодня в Карелии. 46-летний мужчина на лодке с веслами отправился на рыбалку из СНТ «Мир» в Кондопожском районе, но почувствовал себя плохо. От нагрузки у него разошлись послеоперационные швы, сообщили в паблике «Госкомитета Карелии по ОЖ и БН». Мужчина успел позвонить жене, а она позвонила спасателям.

Спасатели несколько часов искали терпящего бедствие в Онежском озере рыбака. Мужчина не мог выйти на связь. Ветер вынес его лодку из Кондопожской губы, сориентироваться и определить свое местоположение он не мог. В 15:45 мужчина оказался в зоне действия сети. Чуть больше получаса потребовалось спасателям, чтобы найти его лодку. Ее вынесло к берегу в районе местечка Нижние Салмы (Медвежьегорский район).

Пострадавшего осмотрели, перенесли на катер спасателей и доставили домой. (фото Госкомитет Карелии по ОЖ и БН)