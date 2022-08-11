«Ласточка» насмерть сбила мать и дочь в Подмосковье

65-летняя женщина и 38-летняя москвичка погибли на железной дороге, когда пытались дойти до магазина, сообщает «МК».

Трагедия случилась 10 августа в 300 метрах от платформы Дорохово в Рузском городском округе. Женщины перебегали пути в неположенном месте. К станции начал приближаться электропоезд, на перроне об этом громко предупредили. Машинист заметил женщин и подал звуковой сигнал, но женщины продолжили путь. Первой шла дочь, позади – мать. Пенсионерка споткнулась и упала перед приближавшимся поездом. Дочь бросилась к матери, но не смогла помочь, «Ласточка» на полном ходу сбила женщин.

По факту гибели двух человек завели уголовное дело. (фото unsplash.com, Johannes Plenio)