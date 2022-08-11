Жительница Москвы пострадала в аварии в Карелии

«Грейт Волл» и «Тойота» столкнулись на трассе в Сегежском районе.

Подробности дорожного происшествия рассказали в Госавтоинспекции Карелии. 10 августа в 17:10 на 693 км федеральной трассы «Кола», 39-летний москвич не справился с управлением. В итоге автомобиль «Грейт Волл» наехал на силовое ограждение и впереди движущийся автомобиль «Тойота».

В ДТП травмы получила 35-летняя пассажирка «китайца» из Москвы. (фото ГИБДД РК)