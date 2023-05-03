Еще в одном районе Петрозаводска образовалась черная дыра

Новая опасность подстерегает автомобилистов и пешеходов на Кукковке. Между домами №18 и 20 на въезде с улицы Ровио в асфальте образовался провал.

Черную дыру для видимости заткнули автомобильной шиной и кусками досок. По сообщению очевидцев паблика «Кукковка. РФ», глубина провала около одного метра, под асфальтом видны пустоты, а рядом находится канализационный люк.

Петрозаводчан просят быть осторожными, так как не исключено дальнейшее обрушение.

На днях аналогичный провал образовался во дворе на Древлянке. Небольшая, но глубокая дыра появилась возле офиса управляющей компании между домами № 5 и 11 по Лесному проспекту.