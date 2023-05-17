Еще в одном месте Петрозаводска образовалась дыра

Петрозаводчане продолжают находить в разных районах столицы Карелии дыры.

Ранее провал в асфальте образовался рядом с остановкой на Ровио, еще один появился во дворах на Древлянке. Сегодня горожане сигнализировали о «черной дыре» и трещинах на тротуаре на улице Балтийская.

По ощущению петрозаводчанина, тротуар ремонтировали не так давно – года полтора назад. По словам автора сообщения, которое приводит паблик «Подслушано в Птз», тротуар делали в дождь, снег, мороз.

«Так радостно было, что теперь можно будет хоть нормально ходить там. До этого было как после бомбежки. Итог можно увидеть на фото. Кто за это будет отвечать? Он еще должен быть на гарантии. Как их вообще делают эти бракоделы, что они служат 1-2 года, а потом разрушаются», - недоумевает автор сообщения.