Еще в одном городе Карелии выявили нарушения с уборкой снега

Если в Петрозаводске ситуация с плохой уборкой дорог вылилась в административное дело, то в Сортавале прокуратура пошла в суд.

Хотя на календаре уже весна, в столице Северного Приладожья до сих пор не выбрали подходящее место для складирования снега. Об этом сообщили в надзорном органе.

Участок, который орган местного самоуправления обозначил для складирования снежных масс, не отвечал требованиям законодательства, сообщили в прокуратуре. Были допущены случаи, когда снег складировали на улицах Сортавалы.

Ситуация неоднократно обсуждалась на заседаниях межведомственной комиссии, но никаких действенных мер администрация не принимала.

Последовал иск в суд о признании бездействия администрации Сортавальского округа незаконным. Чиновников требовали заставить определить место для снежной свалки, которое бы соответствовало всем требованиям. Суд поддержал требования. Исполнение решения суда и выявленных нарушений контролирует надзорный орган.