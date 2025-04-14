Еще теплее станет сегодня в Карелии

Сегодня, 14 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +12, +14°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха +7, +12°С, местами до +15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +7, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +8, облачно, небольшой дождь.

В Сортавале до +8, облачно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»