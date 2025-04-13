До плюс 15 градусов потеплеет в Карелии в понедельник

Завтра, 14 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1°С, днем +12, +14°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, -3°С, местами до -7°С, днем +7, +12°С, местами до +15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +7, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +8, облачно, небольшой дождь.

В Сортавале до +8, облачно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»