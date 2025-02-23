Еще теплее станет сегодня в Карелии

Сегодня, 23 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, -2°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси, местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+2, пасмурно, гололед.

В Сегеже -1+1, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале -1+1, облачно, небольшой мокрый снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»