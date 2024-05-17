Еще одного иностранца задержали за финансирование террористов

В Карелии силовики взяли второго иностранца, которого подозревают в финансировании терроризма. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе УФСБ по РК.

Иностранный гражданин, временно находящийся в России, перевел со своей банковской карты деньги на счет, подконтрольный международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ).

Иностранец также переписывался в соцсетях и мессенджерах с пользователями, причастными к деятельности запрещенной международной террористической организации.

Возбуждено уголовное дело. Петрозаводский городской суд заключил приверженца радикальной исламской идеологии под стражу. // фото РИА Новости/ Павел Лисицын