Еще одного дикого зверя заметили в Петрозаводске

По столице Карелии бегают не только лоси, но и другие звери.

Сегодня днем в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» очевидцы рассказали, что видели трех лосях вблизи Детской республиканской больницы, животные ушли в сторону Лососинского шоссе. Чуть позже лосей, но уже двух, видели в районе Сулажгорского кирпичного завода. Животные бежали вдоль дороги.

А в районе Рыбка петрозаводчане увидели лису. Рыжая плутовка, судя по фото в сообществе «Мой Петрозаводск», животное худенькая. Она бежала по тропинке вдоль каменного забора. // фото unsplash.com/ qijin xu