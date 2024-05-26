26 мая 2024, 12:28
Лосят заметили в Петрозаводске
Диких зверей видели вблизи телевышки на Древлянке
Диких зверей заметили на Древлянке. Водителей попросили быть внимательными.
Сообщение о лосятах появилось сегодня в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Девушка написала, что животных ушли в сторону Лососинского шоссе.
«Прям под телевышкой вдоль обочины рядом с ДРБ ходят 3 лосëнка. Мало ли побегут через Лососинское шоссе, ушли в ту сторону», - предупредила участников движения горожанка. // фото freepik.com