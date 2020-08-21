Еще одна смерть от внебольничной пневмонии подтверждена в Карелии

Восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, сообщает оперативный штаб правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1115 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1951 г. р., с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.