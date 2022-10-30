Еще одна россиянка умерла после давки на Хэллоуин в Сеуле

Число россиянок, погибших в субботу вечером в массовой давке на празднике в Южной Корее, увеличилось. В общей сложности погибли четыре россиянки, сообщает ТАСС.

Также возросло общее число жертв. По последним данным в результате давки на Хэллоуин в районе Итэвон погибли 153 человека, в том числе 22 иностранца, пострадали 82 человека. Подавляющее большинство – молодые люди до 30 лет.

По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тысяч человек. В стране объявлен национальный траур. (фото TheKoreaTimes)