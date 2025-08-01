01 августа 2025, 07:00
Еще один жаркий день ожидает жителей Карелии
Днем на юго-западе могут пройти дожди, прогреметь грозы
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске сегодня небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +26, +28, рассказали в гидрометцентре.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков, по юго-западным районам местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +26, +31.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале, Медвежьегорске днем +29;
В Сегеже, Суоярви, Кондопоге днем +28;
В Олонце, Пудоже днем +30. © «Петрозаводск говорит»