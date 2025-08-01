Еще один жаркий день ожидает жителей Карелии

В Петрозаводске сегодня небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +26, +28, рассказали в гидрометцентре.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков, по юго-западным районам местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +26, +31.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале, Медвежьегорске днем +29;

В Сегеже, Суоярви, Кондопоге днем +28;

В Олонце, Пудоже днем +30. © «Петрозаводск говорит»