Еще один школьный «Кванториум» открыли в Петрозаводске

Второй технопарк для детей открыли 13 сентября в Петрозаводске. «Кванториум» появился на Ключевой, в школе № 39. Посещать его могут ребята со всего города и республики, сообщили в Минобразования РК.

В технопарке есть новые лаборатории, кабинеты физики, информатики, химии, биологии, оснащенные современным оборудованием. Здесь созданы условия для проведения опытов, исследований и экспериментов, занятий робототехникой, программированием и 3D-моделированием.

Напомним, первый подобный технопарк появился в петрозаводской школе № 2 в микрорайоне Кукковка в 2021 году. // Фото: Минобразования РК