Волки заходят в карельские поселки, жителей просят быть осторожнее

В населенных пунктах Карелии люди стали видеть волков. По данным Минприроды РК, недавно хищники заходили в поселки Ляскеля и Поросозеро в Питкярантском и Суоярвском районах.

Специалисты говорят, что волчицы сейчас учат волчат охотиться. Легче всего им добыть домашнюю собаку. Поэтому жителей просят не отпускать животных на самовыгул.

Собак лучше держать в вольерах, придомовую территорию огораживать, не устраивать свалки бытовых отходов и мусора, не подкармливать диких зверей.

Если кто-то обнаружит следы присутствия медведей, волков, кабанов около населенных пунктов, нужно незамедлительно сообщать об этом в Минприроды Карелии по номеру +7 (921) 222-05-25. // Фото: pxhere.com