Еще один поезд между Петрозаводском и Москвой пустят на праздники

Железнодорожники решили позаботиться о тех, кто хочет провести выходные в Карелии и назначили дополнительный скорый поезд № 100/99 сообщением Москва – Петрозаводск, особенно удобный для жителей столицы, сообщает сайт Октябрьской железной дороги.

В составе поезда семь купейных вагонов, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров, и семь плацкартных.

Из столицы на север поезд отправится в последний рабочий день, 20 февраля в 19:53. Из Петрозаводска в Москву состав выйдет по расписанию в 13:10 23 февраля, чтобы быть на месте в 05:32 24-го – как раз к открытию метро.

Фото с сайта sdelanounas.ru