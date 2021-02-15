В Крыму ребенок проглотил иглу на приеме у стоматолога

В Крыму возбудили уголовное дело после того, как шестилетний ребенок побывал на приеме у частного стоматолога. Сообщения о случившемся облетели соцсети и СМИ. Стоматолога подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Врач лечил зуб маленькому пациенту и в какой-то момент упустил иглу, которая проникла в пищевод. Ребенка госпитализировали в медучреждение Симферополя, где ему оказали необходимую помощь. Мальчик жив.

Как выяснили следователи, стоматолог оказывал услуги населению без соответствующей лицензии. Обстоятельства инцидента устанавливаются, после чего следователи дадут правовую оценку действия частного врача. (фото fainaidea.com)