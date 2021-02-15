15 февраля 2021, 18:49
В Госдуму внесен законопроект об уголовном проступке
К категории уголовного проступка предложено отнести 112 составов преступлений
В Госдуму внесен законопроект о введении в Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе понятия «уголовный проступок».
Согласно законопроекту, уголовным проступком признается «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением некоторых преступлений.
Автор инициативы, Верховный суд РФ, предлагает «отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики», передает РИА Н
Ранее Верховный суд уже предлагал ввести в УК это понятие. (фото advgazeta.ru)