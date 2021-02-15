Девушка упала с 16-го этажа и выжила

В Москве девушка упала с 16-го этажа жилого дома и осталась жива. Она приземлилась на заснеженный козырек подъезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По предварительной информации, женщина выпала из окна 16-го этажа на козырек подъезда жилого дома. На данный момент врачи борются за ее жизнь,

- отметил собеседник агентства.

По факту падения человека с высоты полицией проводится проверка. Пострадавшая госпитализирована. Фото kraski-net.ru