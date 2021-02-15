15 февраля 2021, 17:44
Девушка упала с 16-го этажа и выжила
В Москве врачи борются за жизнь упавшего с большой высоты человека
В Москве девушка упала с 16-го этажа жилого дома и осталась жива. Она приземлилась на заснеженный козырек подъезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По предварительной информации, женщина выпала из окна 16-го этажа на козырек подъезда жилого дома. На данный момент врачи борются за ее жизнь,
- отметил собеседник агентства.
По факту падения человека с высоты полицией проводится проверка. Пострадавшая госпитализирована. Фото kraski-net.ru