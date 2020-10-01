Еще один передвижной пункт вакцинации заработает в Петрозаводске

В пятницу, 2 октября, в Петрозаводске заработает еще один мобильный пункт вакцинации против гриппа. Жители карельской столицы смогут сделать прививку возле гипермаркета «Лента» на улице Ленинградская, 13, до 19 октября, сообщает паблик Центра общественного здоровья. Прививочный комплекс переедет сюда от здания министерства здравоохранения Карелии.

Медицинские специалисты будут принимать желающих привиться с 12 до 18 часов. Для прививки нужно будет принести с собой паспорт и полис ОМС.

Напомним, петрозаводчане также могут до 9 октября сделать прививку от гриппа на площадке у ТРЦ «Лотос Plaza» на Лесном проспекте, 47-а. А с 12 по 18 октября прививочный комплекс должен будет заработать у ТРЦ «Тетрис» на улице Мерецкова, 11.