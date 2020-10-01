Глава РК развеял опасения кемлян относительно выбора места для школы

В Кеми возведут школу на 1200 мест. Конкурс на строительство выиграла компания «СтройГрупп», входящая в холдинг «Строй Мир Групп». Председатель совета директоров Гарлем Заргарян рассказал, что на стройплощадке подготовлен котлован, вывозится торф. Также устанавливается новый мобильный бетонно-растворный узел европейского стандарта для приготовления бетона на месте. В планах фирмы через две недели увеличить количество рабочих до ста человек.

На месте будущего образовательного объекта побывал глава республики.

«Некоторые жители города высказывали опасения, что школа строится на болоте, но это совершенно не так. Здесь достаточно высокое место, наоборот, при снятии грунта обнаружились скальные породы»,

- приводит пресс-служба правительства республики слова Артура Парфенчикова.

Ранее в комментариях на странице главы пользователи выражали свое мнение относительно строительства школы на болоте, называя стройку рискованной, а также размещали фотографии воды в котловане. Другие пользователи предполагали, что это верховые воды, которые отведут. Некоторые участники обсуждения предлагали не беспокоиться, поскольку Кемь стоит на таком грунте, воду отводят, и якобы ничего страшного тут нет.

В связи с обнаружением скальных пород возникла необходимость откорректировать проект.

«При снятии грунта выяснилось, что скальные породы оказались выше, чем предполагали проектировщики. Но уже в понедельник у рабочих будут уточненные чертежи»,

- написал на своей странице губернатор.

Для закрепления фундамента в скале потребуется специализированное буровое оборудование. Оно ожидается в ближайшее время.

До зимы на стройку завезут песок. Площадка будет готова, чтобы весной начать работы по благоустройству пришкольной территории и строительству спортивных сооружений. Также оформляется проектно-сметная документация на строительство дороги до новой школы. Вдобавок дорабатывается вопрос по замене водопровода.

Фото: пресс-служба правительства РК