Еще двух погибших на СВО похоронили в Петрозаводске

С двумя военнослужащими из Петрозаводска простились 10 мая. Виктор Геннадьевич Сбитнев и Станислав Сергеевич Дембя погибли в ходе спецоперации, написал мэр Владимир Любарский.

Оба военных были десантниками, штурмовиками. Проститься с ними пришло много горожан.

- Это значит, что их жизнь была яркой, что они оставили след в сердцах многих людей. Сохраним навсегда добрую память о героях, - отметил Любарский. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте