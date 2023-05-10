10 мая 2023, 18:23
Еще двух погибших на СВО похоронили в Петрозаводске
Жители карельской столицы проводили в последний путь павших бойцов
С двумя военнослужащими из Петрозаводска простились 10 мая. Виктор Геннадьевич Сбитнев и Станислав Сергеевич Дембя погибли в ходе спецоперации, написал мэр Владимир Любарский.
Оба военных были десантниками, штурмовиками. Проститься с ними пришло много горожан.
- Это значит, что их жизнь была яркой, что они оставили след в сердцах многих людей. Сохраним навсегда добрую память о героях, - отметил Любарский. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте