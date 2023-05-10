Больше 30 жителей Карелии из-за ОРВИ и гриппа попали в больницы

Число заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ в Карелии постепенно снижается. Однако инфекции не ушли окончательно, люди попадают из-за них в больницы, сообщили в Роспотребнадзоре РК.

По данным ведомства, за минувшую неделю в регионе выявили всего 178 заболевших COVID-19. Это 35,5 процента меньше, чем в предыдущую неделю.

При этом случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявили 4419. Это тоже меньше, чем в прошлую неделю - на15,6 процента.

Госпитализировали с ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю 31 человека, а на предыдущей неделе - 21.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировали 2220 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. // фото: freepik.com