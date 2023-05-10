Противопожарные патрули останавливают жителей Карелии

В дни майских праздников патрули в составе сотрудников Минприроды Карелии, Прионежского лесничества и МЧС обошли территорию района. Беседовали с дачниками и местными жителями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Людям рассказали, как нужно вести себя в лесу, чтобы не вспыхнул пожар, как правильно разводить костры, сжигать прошлогоднюю листву и ветки на участках.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 60 тысяч рублей.

Напомним, пожароопасный сезон начался в центральных и южных районах республики 10 мая. // фото: Минприроды Карелии