В Карелии начало пожароопасного сезона перенесли на более поздние даты

Сроки начала пожароопасного сезона в Карелии изменили из-за погоды, сообщили в региональном Минприроды. Соответствующий приказ подписали 30 апреля.

В южных и центральных районах Карелии пожароопасный сезон должны был стартовать 1 мая, но дату перенесли на 10 числа, в северных районах – на 20 мая.

Так, с 10 мая пожароопасный сезон начнется на территориях Кондопожского, Лахденпохского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Сортавальского, Сегежского, Медвежьегорского, Пудожского районов, на территории Суоярвского округа и Петрозаводска.

С 15 мая пожароопасный сезон официально наступит в Муезерском, Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском районах и Костомукше.

В зависимости от класса пожарной опасности и погоды в Карелии начнется ежедневное авиапатрулирование. Лесопожарные формирования приведут в состояние повышенной готовности. Профилактические рейды уже начались.

Ранее стало известно, что Карелии поставили неуд за подготовку к сезону пожаров. Из федерального бюджета в этом году Карелии, как и в 2022 году, выделили на охрану лесов 317 миллионов, а Карелия поскромничала выделив всего 7,5 миллионов, хотя в 2022 году было направлено на эти цели 47 миллионов.