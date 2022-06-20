Еще четыре выпускника в Карелии набрали на ЕГЭ 100 баллов

Карельские школьники сдали ЕГЭ по математике, физике и истории. Результаты уже известны.

Четыре выпускника набрали максимум баллов на экзамене по истории, сообщили в региональном Минобре. Среди стобалльников - выпускник Питкярантской школы №2 Алексей Аверков; выпускница Державинского лицея Виктория Елисеева; выпускница Петровского Дворца Таисия Ермолинская; выпускник гимназии №30 Александр Климук.

В экзамене по профильной математике, который необходим для поступления в вуз, участвовали 1265 человек. Наибольшее количество баллов (по 96 баллов) получили выпускники Университетского лицея Арсений Савинов и

Егор Тарасов. 1931 выпускник сдавал экзамен по базовой математике. По итогам «4» и «5» получили 1 579 человек. Максимальный результат по физике в Карелии - 99 баллов у выпускника Академического лицея Федора Колесова. (фото unsplash.com, Nguyen Dang Hoang Nhu)