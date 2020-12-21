Еще четыре пункта весогабаритного контроля установят в Карелии

До конца года на дорогах Карелии заработают еще четыре автоматических пункта весогабаритного контроля.

Монтаж оборудования завершается на дорогах «Олонец – Питкяранта – Леппясилта» и «Кола» - Кончезеро - «Шуйская-Гирвас». А на 76-м километре трассы «Шуйская-Гирвас» и 15-м километре автодороги «Крошнозеро – Эссойла» их уже установили. Специалисты выполняют калибровку датчиков и настройку видеосистем.

По данным министерства транспорта Карелии, новые комплексы позволят онлайн фиксировать весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а также нарушения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

В прошлом году в республике были установлены пункты весогабаритного контроля на 9-м километре дороги «Шуйская – Гирвас», 8-м километре подъезда к Сегеже, 24-м километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви» и 14-м километре подъезда к пограничному пункту пропуска «Сювяоро».