Жители поселка Пиндуши пожаловались на холодные батареи в домах

На последнем в 2020 году заседании правительства Карелии обсудили подготовку республики к новогодним праздникам.

Центральной темой стала ситуация с теплоснабжением. Заместитель премьер-министра правительства республики Оксана Чебунина рассказала, что в Олонце так и не успели перевести четыре многоэтажных дома на систему электрообогрева. Замена оборудования затянулась до начала морозов. Сейчас дома подключены к временной схеме отопления.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, больше всего жалоб на неудовлетворительное отопление в квартирах за последнюю неделю он получил из поселка Пиндуши. Там тоже до сих пор не запущена новая котельная. Но, по словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова, снижение температуры в квартирах произошло из-за проблем во внутренних сетях, которые уже устранены. Министр сказал, что в квартирах поселка восстановлены стандартные температурные параметры.

Не удалось пока запустить новую котельную на природном газе в поселке Марциальные Воды. В лучшем случае она начнет работать в конце декабря. В Суоярви тоже завершаются работы, связанные с новой модульной котельной. Планируется, что и она начнет работать в конце 2020 года. (фото parohod.online)