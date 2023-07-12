Еще 27 гаражей скоро снесут в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска снесет 27 стационарных объектов в микрорайоне Зарека. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Это гаражи около дома №4 на проспекте Александра Невского, дома №27 на улице Перттунена, а также в районе улиц Ригачина, 20 А, Пробной, 5, Державина 4, 6, 8.

Владельцы гаражей могут демонтировать их самостоятельно. Освободить землю надо до 26 июля. // фото: администрация Петрозаводска