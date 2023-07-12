Стилизованный под старину вагон включат в состав ретропоезда в Карелии

Обзорный вагон появится с 18 июля в «Рускеальском экспрессе». Он открытый, стилизован под эпоху начала прошлого века, сообщили в администрации Сортавальского района.

По выходным этот новый вагон курсирует в составе поезда «Ладожская Нерпочка» по городскому маршруту, то есть от вокзала Сортавалы до Валаамского причала.

Это туристический поезд, специально для которого восстановили маневровый паровоз серии 9П. Сохранилось очень экземпляров паровозов этой серии. // фото: администрация Сортавальского района/ВКонтакте