В Карелии планируют строить социально-культурные центры из дерева

Власти Карелии планируют строить в небольших населенных пунктах социально-культурные центры, в которых можно будет разместить школы и другие социальные учреждения. Об этом во время прямого эфира «ЦУР объясняет» заявил глава республики Артур Парфенчиков.

Один из вопросов, поступивших во время эфира, касался строительства новой школы в поселке Луусалми Калевальского района. Предварительные расчеты показывают, что на строительство уйдет более 700 млн рублей, отметил Парфенчиков. При этом в школе будет учиться лишь около 20 детей.

Это нереально, ни один бюджет, наверно, этого не выдержит… И мы высказали предложение проектировать и строить из деревянных конструкций быстровозводимые социально-культурные центры… Это современное строительство, оно сертифицировано, выдерживает соответствующие нагрузки. Сейчас полмира, особенно северные страны, это строят,

- сказал Парфенчиков.

Такой двухэтажный центр может вместить дошкольную группу и школу, местную администрацию и фельдшерско-акушерский пункт. Стоить такое здание, по предварительным данным, будет порядка 100-150 млн рублей.

Сейчас мы в активной работе по разработке нормативов, и дальше мы могли бы уже решать вопросы в наших сельских населенных пунктах по строительству этих быстровозводимых конструкций. Они делаются на заводе, бригада приезжает и за два-три месяца делает здание… Можно строить красивые, удобные, теплые здания. Есть соответствующий мировой опыт, и наши производители сегодня готовы делать это,

- пояснил глава Карелии.

«ЦУР объясняет» – информационный проект Центра управления регионом, в рамках которого руководители органов власти и эксперты в прямом эфире отвечают на актуальные для жителей Карелии вопросы.