Власти Карелии намерены привести в порядок территории вокруг школ

После того, как завершается капитальный ремонт здания школы, нужно проводить комплексное благоустройство прилегающих к нему территорий. Об этом в прямом эфире проекта «ЦУР объясняет» заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Это важный проект вообще для наших населенных пунктов, потому что вокруг школы мы делаем целый социально-спортивный центр, где-то даже и населенную зону. Но это нужно делать после того, как мы приведем в порядок сами здания,

- сказал Парфенчиков.

Сейчас в 29 зданиях школ, расположенных почти во всех районах республики, ведется капитальный ремонт. В подавляющем большинстве случаев работы идут по графику и без серьезных проблем. Более сложная ситуация в начальной школе в Олонце и в Шуйской школе, но и там ремонт планируют завершить до конца года. Работу на этих и других объектах власти республики контролируют в постоянном режиме.

Программа капитального ремонта школ в Карелии на этом не завершается. Ранее министр образования Роман Голубев заявлял, что к 2026 году в республике в сумме планируют отремонтировать не менее ста школьных зданий.

«ЦУР объясняет» – информационный проект Центра управления регионом, в рамках которого руководители органов власти и эксперты в прямом эфире отвечают на актуальные для жителей Карелии вопросы.