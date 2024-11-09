Энергетики предупредили об отлючениях света на следующей неделе

График отключений света на следующую неделю опубликовала «Прионежская сетевая компания». Это период с 11 по 17 ноября, причиной станут плановые ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях, сообщили в ее пресс-службе.

Кемский муниципальный район:

- 11, 13 и 15 ноября с 9.00 до 16.30. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная (дома 27,35,37,38,39).

- 12 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Пионерская (дома 9-11), Северная, Железнодорожная (дома 21-23), Комсомольская (дома 54,56,58).

- 13 и 14 ноября с 11.00 до 17.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро.

- 14 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная (дом 12), Вокзальная, Поморская, Советская, 1-й Пятилетки, Комсомольская (дома 1-33), Пролетарская.

Кондопожский муниципальный район:

- 12 ноября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улицы Медвежьегорское шоссе, Сандальская набережная, Заозёрная, Садовая, Зелёная.

- 13 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Максима Горького (дома 24-30).

Костомукшский городской округ:

- 12 ноября с 10.00 до 17.00. Город Костомукша: улица Кириллова; окрестности города Костомукши: турбаза "Усадьба Куйтто".

- 13 и 14 ноября с 10.00 до 17.00. Город Костомукша: улица Совхозная (частично); форелевое хозяйство «Калаямарьяпоят».

Медвежьегорский муниципальный район:

- 12 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Падун.

- 13 ноября с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00. Остров Кижи: деревни Ерсенево, Оятевщина.

- 13 и 14 ноября с 9.30 до 16.30. Деревни Сергиево, Огорелыши, Данилово.

Муезерский муниципальный район:

- 11 ноября с 9.00 до 18.00. Поселок Пенинга.

- 11 ноября с 12.00 до 15.00. Поселок Суккозеро: улицы Карельская, Школьная, Советская.

- 11 ноября с 15.00 до 17.00. Поселок Суккозеро: улицы Краснодонская, Гористая. Переулок Гористый.

- 11, 12 и 13 ноября с 14.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улицы Первомайская, Набережная.

- 11 ноября с 20.00 до 23.00. Поселки Муезерский, Волома.

- С 11 по 17 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Тикша.

- 12 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Тумба.

- 13 ноября с 9.00 до 11.00. Поселок Мотко.

- 13 ноября с 9.00 до 12.00. Поселок Лендеры: улицы Озерная, Нагорная, Лесная, Комсомольская, Почтовая, Озерная, Речная, Советская.

- 14 ноября с 13.00 до 17.00 и 15 ноября с 12.00 до 15.00. Поселок Лендеры: улицы Первомайская, Молодежная, 43-летия Октября.

Олонецкий национальный муниципальный район:

- 11 ноября с 9.00 до 16.00 и 12 ноября с 12.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Никитская (дом 2), Луговая (дома 15-А,17), Ленина (дома 36, 36-Б, 38,45,46).

- 12 ноября с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Петроградских Курсантов, Свирских Дивизий (дом 24).

- 13 ноября с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Титова (дома 1-А - 14,16,18), Октябрьская (дома 1,1-А,1-Б,2,3), Пролетарская (дома 1-А,2,4).

- 15 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы 4-ой Пятилетки, Набережная, Заводская, Первомайская, Лесная, Болотная, Леселидзе (дома 72-А – 110), Пионерская. Переулок Заводской.

Питкярантский муниципальный район:

- 11 ноября с 11.00 до 15.00. Поселок Хийденсельга: улица Заречная.

- 12 ноября с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улицы Гоголя, Победы.

- 12 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Хийденсельга: улица Садовая.

- 13 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Ляскеля: улицы Малая, Лесная, Садовая, Рыбацкая, Октябрьская.

- 14 ноября с 9.00 до 14.00. Город Питкяранта: улица Рудакова.

- 15 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Ляскеля: улица Октябрьская.

Прионежский муниципальный район:

- 11 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Парковая, Ручьёвая, Молодёжная, Новосёлов; село Деревянное: улица Вехручейная. Переулки Пайский, Крымский, Онежский.

11 и 12 ноября с 10.00 до 16.00. Местечко Нелукса: СНТ «Нелукса», СНТ «Виктория».

- С 11 по 14 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Орзега: улица Озерная.- 12 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая; село Деревянное: улицы Озерная, Садовая, Береговая. Переулок Прибрежный; местечко Хутор.

- С 12 по 15 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Пухта (частично).

- 13 ноября с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба (частично); село Деревянное: улицы Пионерская, Онежская (частично). Переулок Полевой.

- 13 ноября с 13.00 до 14.00. Село Заозерье: улицы Родниковая, Озерная, Наволокская.

- 14 ноября с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Вехручейная. Переулки Пайский, Крымский, Онежский; село Заозерье: улицы Родниковая, Озерная, Наволокская, Ялгубское шоссе.

- 15 ноября с 10.00 до 16.00. Местечко Лазурный Берег; деревня Верховье: улицы Биричево, Хутор (частично). Переулок Владимирский.

Петрозаводский городской округ:

- 13 ноября с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улица Лесопильная (частично).

- 13 ноября с 13.00 до 14.00. Город Петрозаводск: улицы Прибрежная, Ялгубское шоссе (частично), Горная, Приозерная, Пришвина, Лесопильная, Пролетарская, Никольско-Шуйская, Садовая, Ботаническая. Переулки Скалистый, Лесозаводский, Чапаевский, Онежский, Койкозерский, Полдозерский, Монастырский, Нишкач, Брекчиевый, Крылова. Проезд Громовский. Проулки Бондарный, Квасной.

- 15 ноября с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Огородная, Тепличная, Урожайная, Парниковая.

Пряжинский национальный муниципальный район:

- 14 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Мира, Школьная, Молодёжная, Рябиновая, Тенистая. Переулок Больничный.

- 15 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Кутижма (частично).

Сегежский муниципальный округ:

- 11, 12 и 13 ноября с 9.00 до 15.00. Поселок Волдозеро: улица Центральная.

- 12 ноября с 9.30 до 16.00. Поселок Олений: улицы Лесная, Молодежная.

- 13 и 14 ноября с 9.30 до 16.00. Поселок Черный Порог: улицы Кирова, Лесная, Болотная.

- 14 ноября с 11.00 до 13.00. Поселок Пертозеро.

- 15 ноября с 9.30 до 12.00. Поселок Каменный Бор: улица Спортивная (дома 11-А, 11-Б, 16).

- 15 ноября с 9.00 до 16.00. Окрестности города Сегежи: СОТы "Малина", "Яблоня", "Строитель".

Лахденпохский муниципальный район:

- 12 ноября с 10.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Первомайская.

Сортавальский муниципальный район:

- 12 ноября с 10.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля (частично). // фото: АО «ПСК»