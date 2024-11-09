«Авито Услуги» назвали топ популярных бьюти-услуг в России

Быстро меняющиеся условия жизни делают удобство и доступность услуг на дому важными приоритетами для пользователей. Специалисты все чаще начинают работать на себя и проводят многие процедуры дома, оборудуя свое рабочее место.

Топ-3 бьюти-услуги по спросу

Маникюр, педикюр — 28%

Ресницы, брови — 19%

Услуги парикмахера — 12%

Топ-3 популярных бьюти-услуг на дому

По данным Авито Услуг, за последний год вырос интерес к домашним бьюти-услугам. На первом месте — наращивание ресниц и оформление бровей (25% от всех запросов). Второе место занимает маникюр и педикюр (8%), а замыкает тройку макияж (5%). А в целом спрос на бьюти-услуги среди россиян за год вырос на 21%.

А спрос на аренду кабинетов для проведения процедур по уходу увеличился на 78%, аренда салонов возросла на 67%, а аренда рабочего места — на 39%.

Спрос на аренду коворкингов в сфере бьюти-услуг показывает значительный рост. В последние месяцы мы наблюдаем увеличение спроса на маникюр и педикюр на 81%, а также на услуги парикмахеров, которые выросли на 74%. Этот тренд подчеркивает растущую популярность коворкингов как удобного и доступного пространства для профессионалов, стремящихся предлагать качественные услуги клиентам. В условиях современных реалий такие форматы становятся всё более востребованными, что также способствует развитию нового уровня сервиса в индустрии красоты,

— отметил Игорь Санников, руководитель категорий «Красота и здоровье» на Авито Услугах.

Фото: https://www.freepik.com/author/freepik