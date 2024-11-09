Кладбище у карельской деревни размыло водой

Прибрежное кладбище у деревни Венгигора в Медвежьегорском районе Карелии размыло. Местные жители сокрушаются по этому поводу в соцсетях, а минприроды Карелии организует проверку.

— Нам поступил сигнал о размыве песчаного берега реки Волома возле деревни Венгигора в Медвежьегорском районе, где расположено кладбище,

— Сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с этим на следующей неделе запланировали выезд сотрудников Медвежьегорского лесничества на место. Пригласят также представителей администрации Паданского сельского поселения, на чьем балансе находится кладбище.

— Цель — оценка ситуации и принятие дальнейших мер, — пояснили в минприроды. // фото: минприроды Карелии