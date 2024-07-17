Эндокринолог развеяла популярные мифы о вреде сахара

Сахар не является основной причиной возникновения диабета второго типа, уверяет эндокринолог Галина Смирнова. В беседе с «Известиями» она развенчала несколько популярных мифов о вреде сахара.

Смирнова пояснила, что сама по себе сахароза не провоцирует диабет, однако чрезмерное потребление сладких продуктов ведет к ожирению, что действительно представляет собой серьезную угрозу.

Врач также отметила, что утверждения о смертельной опасности сахара не соответствуют действительности. В умеренных количествах сахар не приносит вреда, так как организм эффективно контролирует его уровень в крови посредством инсулина.

По словам Смирновой, мифы о вреде сахара возникли из-за стремления ученых найти причины ожирения. Она объяснила: когда стало очевидно, что избыточный вес связан с чрезмерным потреблением углеводов, начали появляться диеты, ограничивающие употребление сахара.

- Чтобы мотивировать людей соблюдать эти диеты, были созданы различные мифы,

— пояснила эндокринолог.

Смирнова также подчеркнула, что заблуждения относительно сахара касаются не только его предполагаемого вреда, но и пользы. Она привела пример, когда многие ошибочно полагают, что сахар улучшает работу мозга. - Наш мозг действительно использует глюкозу как основной источник энергии, но это не значит, что необходимо потреблять сахар в больших количествах, — заключила врач. // фото: unsplash.com